VITTORIA, QUESTA SCONOSCIUTA

68 giorni. Tanto dista dall'ultima vittoria in campionato della Fiorentina. Era il 30 ottobre del 2019 e dopo la vittoria contro il Sassuolo il mondo viola era completamente diverso, con una squadra lanciata da tre vittorie consecutive verso obiettivi ben più ambiziosi. Oggi invece la Fiorentina - passata nel frattempo sotto la guida di Iachini - sembra quasi aver paura di vincere, e per un soffio ha buttato via la possibilità dei 3 punti anche a Bologna. Oltre due mesi di astinenza che pesano come un macigno.

Lo ha amesso anche Pol Lirola nel post-partita: un po' di preoccupazione quando arrivano i minuti finali c'è, considerando anche una situazione di classifica tutt'altro che rosea. Forse anche per questo Pezzella, proprio uno dei giocatori più esperti in rosa, ha commesso l'ingenuità di farsi portare via il pallone da Santander e commettere il fallo che ha portato al pareggio.

La squadra viola esce dal Dall'Ara con un punto amaro, che però permette quantomeno di "allungare" sul terzultimo posto e arrivare a +4. Domenica al Franchi arriva la SPAL ultima in classifica dell'ex Semplici, per una sfida salvezza che si prospetta insidiosa. Anche perché la Fiorentina rischia di prolungare la sua striscia senza vittoria (al Franchi manca dal 6 ottobre, contro l'Udinese) e dopo i ferraresi c'è il Napoli in trasferta.

Il calendario non sorride e il lavoro di Iachini non si prospettava semplice e così è fin dall'inizio. Con la speranza che dal mercato riesca ad arrivare una svolta che a questo punto, con questi giocatori, appare dura da trovare.