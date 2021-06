VIOLA, MERCATO E IL TENTATIVO DI ANTICIPARE LE COPPE

La speranza della Fiorentina (nemmeno poi tanto nascosta) resta quella di poter dotare Rino Gattuso dei pezzi più pregiati in arrivo dal mercato in tempo per l’inizio del ritiro di Moena, anche se ufficialmente il tecnico non sembra aver messo fretta ai suoi dirigenti. La squadra dell’area tecnica viola da settimane sta però provando a giocare d’anticipo e non è un caso che le accelerate sui tre profili maggiormente monitorati (Sergio Oliveira, Gonçalo Guedes e Nico Gonzalez) sia arrivata proprio in questi giorni, a poche ore dall’inizio delle rassegne internazionali che vedranno protagonisti i tre giocatori con le rispettive selezioni. I due portoghesi, martedì, faranno il loro esordio a Budapest contro l’Ungheria a Euro2020, mentre l’argentino dopodomani giocherà a Rio de Janeiro (ore 18 italiane) la prima partita del girone A della Copa America contro il Cile.

Riuscire a chiudere almeno una delle operazioni prima dell’inizio dei tornei è un’impresa alla quale la Fiorentina e gli entourage dei tre giocatori stanno lavorando sotto traccia anche se a questo punto, col weekend di mezzo e l’approssimarsi delle partite, resta un’impresa piuttosto complessa. Nulla in bilico sia chiaro, tanto i due assistiti di Mendes quanto l’esterno dello Stoccarda hanno fatto pervenire il loro pieno gradimento al progetto di crescita viola che si annuncia a dir poco ambizioso, ma è chiaro che l’inizio di Europei e Copa America accenderà inevitabilmente i riflettori sui tre profili che Pradè e la sua squadra mercato (che di recente si è arricchita della figura di Burdisso) stanno da tanto tempo monitorando.

Sarà un caso ma per il mediano del Porto è già partito il braccio di ferro sulla distanza tra domanda e offerta che balla ormai da qualche giorno mentre sul gioiello della Selección in queste ore sono tornati a bussare due club della Premier, ovvero Brighton e soprattutto Tottenham.