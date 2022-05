VIOLA, GIRONE DI RITORNO A -4 MA L'EUROPA SEMPRE A PORTATA

La Fiorentina si prepara per l'ultimo atto della stagione, che il caso vuole corrisponda proprio al sentito scontro con la Juventus e risulti quanto mai decisivo per la crescita del club. Infatti è ancora possibile l'accesso in Europa, malgrado un girone di ritorno altalenante e meno proficuo rispetto a quello d'andata. Tant'è che, seppure figurino settimi proprio come alla penultima gara dello scorso girone, i viola contano all'appello qualche punto in meno.

Troppi inciampi

Sono 4 i punti di differenza. Dal giro di boa sino ad oggi la squadra di Vincenzo Italiano ha racimolato 27 punti, mentre alla diciottesima giornata ne aveva raccolti 31. Indubbiamente se ne è stato perso qualcuno per strada la causa è da ricondurre alle tante, troppe disattenzioni che la Fiorentina ha accumulato negli ultimi tempi, le quali hanno portato a ottenere - per adesso - due vittorie in meno. Il numero di sconfitte è invece costante.

Crescita innegabile

Se la compagine gigliata non è riuscita a migliorarsi nel girone di ritorno (peraltro in controtendenza con i finali di campionato sempre in crescendo di Italiano), rimane però sorprendente l'escalation compiuta quest'anno. Non per nulla la Fiorentina figura prima in Serie A per incremento di punti rispetto alla passata stagione (20), quando al 37° turno campeggiava in tredicesima posizione con appena 39 punti. Mentre ora si gioca l'Europa.