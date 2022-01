VIOLA A DUE VELOCITÀ: DIFFERENZE TRA CASA E TRASFERTA

Lo ha sottolineato lo stesso Vincenzo Italiano in una lucida disamina del pareggio arrivato con il Cagliari: la Fiorentina in trasferta non riesce ad ottenere gli stessi risultati che ottiene al Franchi. Lo dimostra il fatto che la vittoria esterna manca da un mese e mezzo (3-2 a Bologna, il 5 dicembre 2021) e che le ultime 3 partite di Serie A lontane da Firenze hanno portato 2 pareggi e una sconfitta nonostante la Fiorentina si sia trovata di fronte tutte squadre indietro in classifica.

22 punti su 36 sono arrivati tra le mura amiche in 10 partite giocate al Franchi (e la Fiorentina sarebbe quarta in Serie A), 14 invece sono i punti in trasferta nonostante le partite giocate siano state 12. Anche se sono arrivati fuori casa i risultati probabilmente più inaspettati della stagione, come la vittoria a Bergamo o quella a Napoli in Coppa Italia. Segno che il problema è più vivo contro le squadre inferiori almeno sulla carta.

Venezia, Torino, Verona e ora Cagliari: quando la Fiorentina lascia Firenze in campionato spesso sono dolori, anche se la reazione vista in Sardegna in una situazione ai limiti del drammatico (sul rigore di Joao Pedro si poteva chiudere la sfida) fa ben sperare per il futuro.

Ci sono due settimane di sosta e Italiano potrà lavorare e ritrovare quei meccanismi che contro Mazzarri sono mancati, complici anche un paio di episodi arbitrali rivedibili. Perché cambiare tutto e subito era impossibile dopo due stagioni a lottare per la salvezza, ma le speranze europee della Fiorentina passano dai risultati lontani dal Franchi.