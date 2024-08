VIA AL DOMINO

Che l’affare si potesse sbloccare, prima o poi, era abbastanza chiaro, un po’ meno quella che sarebbe stata la cronologia del tormentone del mercato estivo viola. Eppure è proprio nel giorno di Ferragosto che la trattativa tra Genoa e Fiorentina per Gudmundsson si sblocca definitivamente, almeno a giudicare dal via libera concesso dal club rossoblu all’attaccante islandese per trasferirsi in riva all’Arno. Già oggi, del resto, Gudmundsson è atteso a Firenze per le visite mediche.

Pinamonti libera Gud - E dire che la giornata si era aperta con la brusca frenata degli inglesi del Wolverhampton nell’affare che avrebbe dovuto portare Fabio Silva a Genova. In realtà l’offerta del Grifone non ha mai del tutto convinto il club d’Oltremanica, spingendo dirigenza e Gilardino a valutare piste alternative come quella di Pinamonti. In tal senso la rapida apertura del Sassuolo alla formula del prestito ha fatto accelerare nuovamente il futuro di Gudmundsson in direzione Firenze, tanto che dopo l’accordo di massima tra liguri ed emiliani l’islandese sarebbe finalmente prossimo a vestire la maglia viola e sostenere, già nelle prossime ore, i primi test medici.

Il domino può proseguire - Logico che adesso le attenzioni del club si spostino su Nico Gonzalez. Con una formula da circa 8 milioni di prestito oneroso il riscatto (condizionato) a circa 17 milioni più altri 3,5 di bonus sposta l’asticella degli investimenti del club di Commisso più in alto di quanto non fosse capitato con l’argentino, rendendo di fatto Gudmundsson il calciatore più pagato della proprietà italo americana con i suoi oltre 28 milioni d'investimento. Un colpo che adesso può davvero liberare anche Nico Gonzalez sempre più nel mirino della Juventus, ma che può soprattutto consentire a Palladino di cominciare a lavorare su un reparto offensivo ormai prossimo al suo stato definitivo. Se non proprio domani contro il Parma nell'esordio in campionato almeno giovedì nella prima delle due sfide del preliminare di Conference League.