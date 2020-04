VERSO LE MAGLIE KAPPA: NIENTE COLLETTO E ADDIO PANTA NERO

Pulite, senza troppi fronzoli e lontane da quello streetwear che ai tifosi viola non è mai piaciuto troppo. Dovrebbe presentarsi così la nuova maglia della Fiorentina che sarà svelata tra qualche mese e che per la prima volta nella storia viola sarà griffata da Robe di Kappa, azienda torinese con la quale sarà siglato un accordo di quattro anni più due di bonus. Ancora non sono emersi troppi dettagli su quelle che saranno le divise che nella prossima stagione indosseranno Chiesa e compagni eppure, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, le tenute che RDK proporrà per il 2020/21 saranno piuttosto diverse da quelle utilizzate in questi ultimi anni da Napoli e Sassuolo.

Ciò che più di tutto allarmava i tifosi viola era la presenza del logo dell’azienda sulle maniche e sulle bande laterali della maglia, piccolo e scandito in ordine regolare. Tutto ciò, per quanto attiene alla maglia viola, non dovrebbe verificarsi: il marchio di Kappa lateralmente sarà presente ma, secondo quanto ricostruito da FV, dovrebbe essere realizzato tono su tono e per giunta in trasparenza, visibile cioè solo in favore di luce. Sempre per ciò che riguarda la parte superiore del completo, non ci sarà neanche quest’anno il colletto (con Le Coq è stato presente per due anni su cinque in alternanza) e non sarà replicato il concept dei “Quattro quartieri” ma tornerà la classica terza maglia da alternare alla viola e alla bianca (il colore è ancora top secret ma FV cercherà al più presto di svelarvelo...).

E i pantaloni? Per il momento sarà addio definitivo al “panta” nero. Dopo i fortunati esperimenti nelle stagioni 2018/2019 (dove era obbligatorio ed è andato a ruba in tutti gli store) e 2019/2020 (dove è tuttora facoltativo), dalla prossima stagione tornerà la tinta unita. Il motivo? Una speciale richiesta di Rocco Commisso, che ormai del viola al 100% si è totalmente innamorato e del pantaloncino nero non è mai stato del tutto convinto.