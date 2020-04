VERSO LA RIPARTENZA: ECCO CHI VA A CACCIA DELLA RIVINCITA

La sempre più probabile ripartenza del campionato non offrirà soltanto alla Fiorentina l’opportunità di concludere una stagione iniziata male ma in parte svoltata con il cambio di guida tecnica. Sarà anche l’occasione per buona parte della rosa che fino a questo momento ha trovato poco spazio per provare a sovvertire le gerarchie che si erano create da gennaio a marzo per mettere in difficoltà Beppe Iachini, che con la ripresa della Serie A (prevista tra fine maggio e inizio giugno, se il contagio da coronavirus lo permetterà) si ritroverà a disposizione una squadra al completo, con anche i pieni recuperi degli infortunati Ribery e Kouame. Vediamo, reparto per reparto, quelli che sono i giocatori che con il nuovo start della stagione potrebbero mettere la freccia sui diretti concorrenti, visto che di fatto Pezzella e compagni (come gli altri 19 club di A) dovranno ottenere una nuova idoneità sportiva e ricominciare quasi da zero la preparazione fisica.

DIFESA - Sono tre i nomi che sperano di guadagnare terreno con la ripresa del campionato, ovvero Igor, Venuti e Terzic. Il brasiliano (tra i più attivi sui social nel documentare il proprio lavoro casalingo in questi giorni di quarantena forzata) ha destato buone impressioni nelle sue prime uscite in maglia viola e potrebbe dunque non essere sorprendente vederlo pronti-via in campo non appena riprenderà la stagione. Meno chance per il terzino di Incisa e per il serbo, che tuttavia se non altro da un punto di vista fisico partiranno alla pari con i rispettivi sparring partner (ovvero Lirola e Dalbert): un aspetto, quello della tenuta, che almeno all’inizio potrebbe rivelarsi fondamentale nelle scelte del tecnico.

CENTROCAMPO - Sono Benassi ed Agudelo i nomi chiamati in causa per questo reparto: ormai, con l’arrivo di Duncan a gennaio, la linea mediana di partenza per ogni partita sembra essersi consolidata a favore dell’ex Sassuolo, di Castrovilli e di Badelj (alternato però spesso con Pulgar), con il modenese e soprattutto l’ex Genoa che partono dalle retrovie. Anche per loro vale lo stesso concetto espresso per la difesa: con una condizione fisica migliore e una maggiore lucidità sotto porta (sia Benassi che “Toto” non sono nuovi al feeling con il gol) le scelte di Iachini potrebbero all’inizio premiarli.

ATTACCO - Se nel pacchetto offensivo di chi spera in una maglia da titolare inseriamo i già citati Ribery e Kouame (che si sono definitivamente messi alle spalle i loro lunghi infortuni) si capisce bene di che proporzioni sarà l’affollamento in attacco. Assieme al francese e all’ivoriano infatti anche Sottil e Cutrone sperano di scalare posizioni non appena verrà dato il secondo via al campionato. L’esterno, in virtù della sua velocità e alla capacità di entrare in forma subito (il precampionato estivo parla per lui) potrebbe essere un’arma importante da sfruttare fin da subito, stesso discorso per Patrick che, con il fastidio del Covid ormai in archivio, adesso punta a ritrovare confidenza con quello che sa far meglio. Ovvero i gol. Il guanto di sfida a Vlahoic è stato già lanciato.