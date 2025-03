FirenzeViola Fiorentina-Panathinaikos, aggiornamento biglietti: ad oggi sono 14mila quelli venduti

Prosegue la rilento a vendita dei biglietti per la gara di Conference, decisiva per il cammino della Fiorentina che da giovedì sarà ai quarti o fuori, dovendo ribaltare lo svantaggio di 3-2 del Panathinaikos sfruttando il fattore campo. Sono 14mila quelli venduti fino alla giornata di oggi, con qualche migliaio di tifosi che ha risposto presente agli appelli del club e dei giocatori che credono nella rimonta. Ci sarà ovviamente ancora tempo per comprare altri biglietti e aumentare il sostegno alla Fiorentina, vista anche la presenza massiccia di tifosi greci.