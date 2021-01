VARIANTI (QUASI) OBBLIGATE

Più di un sospiro di sollievo nel momento in cui gli accertamenti sul ginocchio di Ribery hanno escluso lesioni. Uno stop prolungato del francese sarebbe un ostacolo tutt’altro che utile sulla strada dei viola, e anche l’eventuale recupero sembra chiamare in causa il numero 7 soprattutto per la sfida di Coppa Italia con l’Inter. In una stagione in cui il cammino in campionato si è fatto fin da subito in salita giocarsi nelle migliori condizioni la gara con i nerazzurri sembra una tentazione superiore a quella di rilanciarlo subito domenica, contro il Cagliari. Staremo a vedere, molto dipenderà anche dalle risposte a partire da oggi.

Di certo per la Fiorentina e Prandelli il rischio di un’altra prestazione confusionaria come quelle collezionate quando Franck non c’era, o era semplicemente giù di tono, va assolutamente scongiurato, a partire dal match con i sardi. Al tecnico il compito di individuare varianti e alternative, ripartendo certamente dal finale della gara con la Lazio nel quale qualcosa più di un sussulto è apparso.

Lecito pensare che la corsa al sostegno di Vlahovic veda Kaoume e Callejon in lizza, con caratteristiche diverse e altrettante potenzialità, fermo restando che tutta la formazione dovrà poi sopperire all’ulteriore defezione di Castrovilli, costretto al forfait per squalifica. Serve cambiare, insomma, non solo per riprendere il cammino con qualche punto in più, ma anche per non rendere questo inizio d’anno una nuova agonia in attesa che dal mercato arrivino novità importanti.