USCITE DURE, MANOVRE DIETRO: LE PISTE DEL MERCATO VIOLA

Si preannunciano giorni di fuoco quelli che separano la Fiorentina da oggi al 2 settembre, ore 22 (e non più 20 come in origine). Il calciomercato estivo sta infatti arrivando alle sue battute finali, e nell'ambiente intorno alla squadra viola c'è la sensazione che ci sia da aspettarsi più di un colpo di mercato da qui alla deadline, nonostante alcune smentite di rito extra-microfoni fatte trapelare qualche ora fa, nella serata di ieri, da alcune testate. Gli acquisti non sono finiti. Così come le cessioni, anche se su quel capitolo - soprattutto ai paragrafi Cristoforo, Dabo, Eysseric e Thereau - il terreno appare particolarmente scosceso e ripido da percorrere. Servirà con ogni probabilità anche sacrificarsi economicamente, quantomeno rispetto alle attese, per permettere alcune di queste uscite.

Tornando agli acquisti, oltre alla sirena dell'esterno d'attacco - e dagli umori cittadini si direbbe essere De Paul meglio visto dagli animi dei tifosi rispetto a Raphinha - in queste ore è stato fatto del sostanzioso lavoro in difesa. Oltre all'operazione congiunta con l'Inter, che vi abbiamo raccontato nei minimi dettagli e che porterà Cristiano Biraghi a vestire il nerazzurro con il brasiliano Dalbert pronto invece a fare il percorso opposto, sembra anche che il ds Pradè abbia sbloccato un'ulteriore pista di mercato, quella che porta al profilo di un difensore tanto esperto quanto polivalente.

Nato come centrale, nella carriera ha imparato però anche a giocare da terzino, per di più su entrambe le fasce: parliamo dell'uruguayano Martin Caceres. Svincolato dopo la conclusione della precedente avventura nella Lazio, il 32enne sembra vicino ad ottenere un nuovo contratto in Italia, proprio con la Fiorentina. Superata la concorrenza di vari club, l'ultimo dei quali l'Olympique Marsiglia, da molteplici parti arrivano notizie che sì, ormai ci siamo per la sua firma. Già cercato nel recente passato (anche se c'era Corvino in dirigenza), adesso sembra proprio che sia arrivato il tempo per lui di approdare a Firenze. Montella potrà così presto contare su due nuovi elementi, entrambi in difesa. E presto potrebbero proprio arrivargliene altri, ma per differenti zone di campo.