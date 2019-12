UNO PER REPARTO

Il calciomercato invernale della Fiorentina è già entrato nel vivo, dopo il summit di ieri in cui le massime cariche interne al club viola si sono ritrovate per delineare le strategie in vista dell'inizio della sessione di trasferimento. L'idea di base, trapelata dai corridoi del Centro Sportivo, è quella di andare ad aggiungere almeno un nuovo volto per reparto, portiere escluso, così da rinforzare una rosa che in questo avvio di campionato ha evidenziato più limiti di quanti non si potessero forse immaginare appena archiviata l'estate.

La pista più calda, in questo momento, è senz'altro quella relativa all'attaccante. La ricerca del nove è elemento portante di questo mercato invernale in salsa viola, e ad oggi i principali indizi parrebbero convergere sul profilo di Patrick Cutrone. L'adattamento del classe '98 al campionato inglese è stato più difficoltoso del previsto, il minutaggio ridotto e la voglia di tornare a calcare i campi italiani sta cominciando a prevalere. In questo senso la Fiorentina si è già portata avanti sul lavoro, incontrando l'ok dell'entourage del calciatore ad un trasferimento. Adesso rimane da limare la distanza con il Wolverhampton, mentre sullo sfondo rimangono comunque ancora vive le ipotesi che portano ad Andrea Petagna della SPAL e Simone Zaza del Torino.

Ma anche per quanto riguarda difesa e centrocampo, si sta cominciando a muovere qualcosa. In particolare sembrerebbe essere emerso, dalle cronache delle ultime ore di radiomercato, un interessante asse tra Firenze e Torino, sponda granata. Sul tavolo, ad oggi, ci sarebbero in primis due nomi, oltre al già citato Zaza: quello del difensore Kevin Bonifazi, una sorta di desaparecido torinese visto che manca dai campi di gioco ormai da fine settembre, anche se alle spalle ha un'annata - la scorsa - molto positiva con la maglia della SPAL, e quello di Soualiho Meite, possente centrocampista francese e nome percorribile in quanto non un titolare fisso, né elemento inamovibile, nell'undici di Mazzarri.

Le prime idee, insomma, stanno già cominciando a prendere piede, così come la sensazione che la Fiorentina possa, e in qualche modo debba anche, rivestire un ruolo da protagonista nella prossima finestra di trasferimenti. Alla ricerca di un nome per reparto, almeno.