Un’annata in chiaroscuro e un futuro tutto da definire. Per Sofyan Amrabat, quello della Fiorentina, è stato un vero e proprio colpo di fulmine, al termine di una sfida giocata a Verona che vide i viola costantemente all’angolo. Da lì la decisione lampo di avviare una trattativa sprint con gli scaligeri, per arrivare poi a una fumata bianca rimandata soltanto al termine della stagione, ovvero lasciando il marocchino in prestito in Veneto.

Un inserimento complicato - Eppure l’inserimento in viola è stato tutt’altro che semplice per Amrabat, almeno considerando le difficoltà d’ambientamento nei moduli che i vari tecnici hanno proposto durante la sua permanenza in viola. Prima Iachini, poi Prandelli, poi di nuovo Iachini e infine Italiano hanno provato a cercare la sua posizione ideale nello scacchiere viola salvo accorgersi che la versione migliore di Amrabat la si è vista al Mondiale, quando il suo Marocco fu la rivelazione del torneo arrivando a un passo dalle finali.

Una scelta da ponderare - Oggi che il marocchino è di rientro dopo non aver impressionato il Manchester United nell’ultimo anno, che non a caso non pare intenzionato a riscattarlo dopo il prestito della scorsa estate, c’è da domandarsi se Palladino accetterà la sfida o meno. Di certo il suo è un nome che può tornare utile nelle vicende di mercato, fosse solo come eventuale pedina di scambio o cessione dalla quale monetizzare, anche perché al di là delle difficoltà degli ultimi mesi non sembrano mancare gli estimatori, non ultimi i turchi del Galatasaray. Al pari di altre situazioni, leggere alla voce Bonaventura e Castrovilli, la Fiorentina dovrà ponderare bene la scelta sul futuro del mediano marocchino, anche valutando la convinzione nel vestirsi di viola nell’anno della ripartenza, primo vero aspetto sul quale c’è da credere la società non farà (giustamente) sconti.