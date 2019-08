UNA GIORNATA NUVOLOSA

No, non stiamo parlando - ovviamente - delle condizioni metereologiche che imperversano sulla città, bensì della situazione emotiva che si vive in queste ore in casa Fiorentina. Il momento, a Firenze, è di quelli particolari. Nel corso di pochissime ore, e sfogliando e leggendo un po' sui social ci si fa un'idea, l'ambiente sembra essere clamorosamente passato da un livello altissimo di euforia a una sorta di abbassamento quasi sul livello del mare. A contribuire a questo mutamento, c'è stato l'intervento del ds Pradè in conferenza stampa sul nome che stava infiammando la tifoseria, quello di Rodrigo De Paul.

Un intervento che, almeno all'apparenza, non lascia spazio a troppe interpretazioni. "De Paul non arriverà a Firenze, così vi tolgo subito il dubbio. Il rapporto con la famiglia Pozzo è fantastico ma quest'anno non c'è la possibilità che arrivi a Firenze". Parole tutt'altro che scontate, e che hanno lasciato spiazzati numerosi esponenti, addetti ai lavori compresi. Dichiarazioni che lasciano peraltro gran parte del popolo viola di fronte ad una complicata riflessione: meglio un'amara verità o la spinta dei sogni? Da una parte chi sostiene che, visti i precedenti recenti, una forte chiarezza comunicativa non possa che far bene. Dall'altra chi invece lamenta conseguenze di scarsa spinta per sognare. Il dibattito, al termine di una giornata particolarmente nuvolosa, è ufficialmente aperto.