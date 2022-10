"Ho visto la giusta personalità, lo spirito è diverso rispetto alle altre partite e dobbiamo ripartire da qui. Esco da qua con una fiducia diversa" dice Vincenzo Italiano nel post partita di Atalanta-Fiorentina, consapevole del fatto che la sua squadra, nonostate non abbia brillato e non abbia avuto grandissime occasione da gol, ha dato comunque segnali di crescita che fanno ben sperare l'allenatore viola.

Dalle parole del tecnico si evince che qualcosa, rispetto a qualche settimana, è cambiato, probabilmente a livello di spirito, e che quindi quella preoccupazione che era emersa dopo la partita contro il Basaksehir sembra essere solo un lontano ricordo. Nonostante la sconfitta qualche piccolo segnale positivo è stato registrato: il modo in cui è entrato in campo Jovic, o anche la buona prova di Quarta (macchiata dall'errore sull'azione che ha portato al gol dell'Atalanta) sono comunque indizi che lasciano alcune note liete nell'amaro pomeriggio di Bergamo.

Questa fiducia diversa che si porta dietro Vincenzo Italiano può essere condita dal fatto che l'infermeria si sta piano piano svuotando. La novità più grande riguarda sicuramente Dodo che sta recuperando gradualmente dall'infortunio muscolare rimediato contro il Bologna e oggi si è tornato per la prima volta a lavorare sul campo. Segnali di ripresa anche per gli acciaccati Nico Gonzalez e Milenkovic che si sono allenati regolarmente con il gruppo e dovrebbero essere a disposizione per la sfida di giovedì contro gli Hearts.

Gara da dentro o fuori per la Fiorentina, che non avrà a disposizione né Ikone, squalificato, e in forte dubbio c'è anche Riccardo Sottil, che oggi ha svolto un lavoro differenziato non avendo ancora recuperato del tutto dai fastidi alla schiena. Ed è quindi con maggiore fiducia che la Fiorentina arriverà alla gara di Conference League dove si gioca molto della propria stagione: un crocevia importantissimo che rischia di essere determinante per il resto delle partite che verranno.