UNA DELLE POCHE CERTEZZE DA CUI RIPARTIRE

Mancano poche ore al turno di Coppa Italia tra Fiorentina e Cosenza. Tanta l’attesa, nonostante la dichiarata inferiorità dell’avversario, di vedere all’opera l’undici viola plasmato nelle ultime settimane da Vincenzo Italiano. Se tanto si è parlato del tridente d’attacco, se molto ha fatto discutere il ruolo di Pulgar in qualità di regista, la Fiorentina conta, almeno in difesa, una certezza: Martinez Quarta. L’argentino ha molte possibilità di essere schierato titolare questa sera contro i calabresi, come anche confermato dai principali quotidiani sportivi nazionali. A differenza del connazionale Pezzella - che comunque ha lasciato filtrare ottimismo sull’eventuale permanenza - El Chino è tornato a disposizione con totale tranquillità per quanto riguarda il proprio futuro. Attorno a lui non sono ruotate voci di mercato, anzi, già negli ultimi mesi durante la scorsa stagione era stato individuato come primo papabile successore di Pezzella o Milenkovic.

Che venga formalizzata la cessione del serbo, o meno, Quarta pare a tutti gli effetti l’unico giocatore della retroguardia su cui Italiano ha potuto fare completo affidamento in vista dell’inizio del campionato, anche se non è stato disponibile perché impegnato con la Copa America. Già, la Copa America. Come se non bastasse, forse occorre ricordarlo, la Fiorentina conta un ben due campioni del Sudamerica davanti a Dragowski - anche se in realtà sono tre (C’è anche Nico Gonzalez) - di cui uno pronto a ripartire con la stessa garra dimostrata l’anno scorso. Sia chiaro, qualche defezione tecnica c’è stata anche da parte sua. Il campo farà luce - spera Firenze - su eventuali miglioramenti.