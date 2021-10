UN NUOVO PULGAR: DAL CILE IL SUGGERIMENTO PER ITALIANO

“Sempre bello contribuire con i gol”. E’ un Erick Pulgar euforico quello che dal Sudamerica si riscopre mattatore di testa, con due reti segnate al Venezuela nel 3-0 del suo Cile. E chissà se Vincenzo Italiano ha seguito l’incontro, anche solo per appuntarsi questa dote finora inespressa del centrocampista nativo di Antofagasta. L'allenatore della Fiorentina, infatti, ha da subito puntato su di lui sotto l'aspetto dell’impostazione del gioco e nella gestione dei calci piazzati, ma nella notte sono arrivate indicazioni molto interessanti, con un Pulgar che non è escluso già a partire da lunedì venga valorizzato in altri ambiti.

Se ad esempio si presentasse l’occasione di dover battere un calcio d’angolo, Italiano potrebbe adesso scegliere di dare mandato all’ex Bologna di posizionarsi in area di rigore per provare a sfruttare la sua riscoperta abilità aerea, lasciando diversamente dal solito l’onere della battuta a un altro dei suoi giocatori. “Nuove possibilità per conoscersi” cantava Franco Battiato, e senza dubbio l'inedito Pulgar che giunge dal Cile diverrebbe la carta in più del tecnico viola, la cui stima per il classe ’94 in ogni caso non è mai mancata. E da oggi potrebbe averne un motivo in più, magari - sperano i tifosi - anche remunerativo.