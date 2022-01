ULTIME ORE DI MERCATO

Ultima giornata di un mercato di gennaio del quale, facile prevederlo, si continuerà a discutere. L’immediato doppio test che attende i viola alla ripresa del campionato, Lazio e Atalanta in coppa Italia, sembra già rappresentare un esame non indifferente per Italiano e la sua squadra, di fatto unici in grado di determinare il resto della stagione. Se grazie all'impianto di gioco dell'allenatore i singoli sapranno andare oltre la perdita tecnica rappresentata da Vlahovic ci sarà di che applaudire, altrimenti è facile immaginare più di un rimpianto.

Intanto a queste ultime ore di trattative la Fiorentina arriva con un dubbio a centrocampo, dove uno tra Amrabat e Pulgar sembra destinato a partire. Se per il marocchino l’approdo al Tottenham di Conte e Paratici si complica per via del doppio affare in bianconero degli Spurs, Kulusevski e soprattutto Bentancur che sembra rallentare di molto (se non stoppare) la trattativa, altre piste non sembrano esserci anche perchè il Torino di Juric pare ormai ipotesi tramontata in virtù di rapporti saltati con il club granata.

Ecco perchè nella giornata di oggi i riflettori si potrebbero accendere su Pulgar, eventuale sacrificato del centrocampo con un’offerta del Galatasaray di prestito e diritto di riscatto, quanto a Kokorin si proverà a sfruttare il tempo concesso dalla chiusura posticipata del mercato in altri paesi come la Russia. Scenari che non sembrano anticipare grandi sorprese seppure le ore del mercato diano vita a qualsiasi tipo di occasione (come quella rappresentata dall'uruguaiano Alvarez che i viola continuano a seguire per giugno) ultime trattative al termine di una finestra che tutti a Firenze si augurano non si riveli un colpo alle ambizioni di tutto l’ambiente.