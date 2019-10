TRE GIORNATE E MULTA A RIBERY, OUT ANCHE RANIERI E MONTELLA

Tre giornate per Franck Ribery, una per Ranieri e una per Vincenzo Montella. La mano del giudice sportivo, come previsto, non è stata clemente con il fuoriclasse francese ma neanche troppo severa visto che le previsioni erano anche di oltre quattro giornate, visti i precedenti ad esempio di Borja Valero. Per Ribery anche una forte multa, di 20mila euro. Questa la motivazione: "Per avere al termine della gara sul terreno di gioco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunta una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonché in un'ulteriore spinta afferrandolo per un braccio".

Fermato come previsto per un turno anche Luca Ranieri dopo l'espulsione di ieri per doppio giallo e ha rimediato una giornata di stop anche il tecnico viola, Vincenzo Montella che, dunque, mercoledì lascerà il posto al suo vice Daniele Russo. L'allenatore è stato multato anche di 15mila euro. Questa la motivazione: "per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, con atteggiamento minaccioso, rivolto al direttore di gara un'espressione intimidatoria". Sanzionato anche Pezzella: per lui quarto cartellino giallo (entra in diffida) e multa di 1500 euro in quanto capitano. Con Riferimento alla gara di ieri sera è stato squalificato per una giornata anche il laziale Vavro perché, entrando nel tunnel che porta agli spogliatoi, "ha assunto atteggiamenti provocatori nei confronti dei sostenitori avversari provocando un ulteriore clima di tensione. Per lui anche una multa di 5mila euro.