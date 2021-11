TRA SPERANZE E MERCATO

E’ l’argomento più gettonato, sospinto per forza di cose dalle voci e dagli scenari relativi a Vlahovic ma non solo. Basterebbe conteggiare chi e quanto ha segnato in casa viola per rendersi conto di un problema insito nella rosa e non risolto in fase di mercato estivo, quando a fronte della richiesta di 5 esterni di Italiano si è preferito adattarsi alla rosa per com’era.

Di quelle speranze di poter affiancare Vlahovic in termini di gol oggi restano i 2 centri di Nico Gonzalez e gli unici gol di Sottil e Saponara, un bottino quasi certamente insufficiente per immaginare di poter ulteriormente scalare la classifica. Ecco perchè, al netto di auspicabili cambi di passo, in questi giorni su molti nomi la Fiorentina sembra dare la sensazione di esser pronta a stringere. Come nel caso di Borja Mayoral, probabilmente il più avanti dei vari percorsi avviati.

Per lo spagnolo che non trova spazio a Roma la Fiorentina dovrebbe raggiungere senza troppi problemi un accordo con il Real Madrid, anche perchè è sul profilo di un attaccante in grado da agire anche da esterno, o sulla trequarti, sul quale la società sarebbe pronta a investire. Non più il solo Berardi in cima ai pensieri, anche perchè nel Sassuolo piace pure Scamacca, ma anche l’argentino Alvarez del River Plate già nel mirino di molti altri club. Conferma di più tavoli dai quali la Fiorentina conta di alzarsi a gennaio con i profili funzionali al gioco di un tecnico che ha già convinto tutti.