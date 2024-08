TRA PORTA E CENTROCAMPO: IL MERCATO VIOLA SI ACCENDE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A poco meno di 20 giorni dall'inizio del campionato il mercato della Fiorentina sembra essere entrato nel vivo, anche su più fronti. Conclusasi la tournée in Inghilterra, la squadra tornerà a lavoro nella giornata di domani, continuando la propria preparazione all'interno del Viola Park, e mentre Palladino chiede e si aspetta rinforzi, gli uomini di mercato viola stanno lavorano per colmare le lacune evidenziate dallo stesso tecnico.

Priorità centrocampo

La priorità resta ovviamente il centrocampo, che risulta essere tuttora il reparto più scarno a livello numerico. Il primo rinforzo dovrebbe essere Tanner Tessmann, che è sempre più vicino a vestire la maglia viola. Dopo i piccoli rallentamenti dei giorni scorsi, dipesi dalla questione legata alle commissioni per gli agenti del calciatore, sembra che questa impasse sia stata superata e le parti siano ora vicine alla chiusura. Ovviamente servirà anche un'altra pedina in mezzo al campo e sullo sfondo restano caldi i nomi di McKennie (per cui però si è inserito con forza il Galatasaray nelle ultime ore) e Lovric per il quale resta ampia la forbice da tra domanda e offerta. Piacciono anche Bove e Casadei. In questo senso un tesoretto potrebbe arrivare dalla cessione di Amrabat, su cui si è mosso con forza il Fenerbache.

I dubbi sui portieri

Tante valutazioni per quanto riguarda anche la porta, reparto su cui sono sorti alcuni dubbi nei giorni scorsi, con Terracciano che non convince e Christensen che può partire in prestito. Ed è per questo che la Fiorentina si sta guardando intorno, a partire dall'occasione De Gea svincolato da ormai 14 mesi dopo essere stato uno dei portieri più forti a livello mondiale. Si è proposto a molte squadre in Italia, tra cui la Fiorentina che ci sta pensando. In alternativa due profili che piacciono alla società viola sono quelli di Elia Caprile tornato al Napoli dopo l'anno all'Empoli, e Stefano Turati, di proprietà del Sassuolo ma in rotta con il club neroverde dopo una buona stagione nel Frosinone retrocesso.

Sullo sfondo torna di moda Gudmundsson

E' ovvio che il mercato viola dipenda anche dal futuro di Nico Gonzalez. L'argentino piace a Juventus e Atalanta, anche se quest'ultima deve prima capire se riuscirà a cedere o meno El Bilal Tourè. La Fiorentina dal canto suo in questo senso gradirebbe giocarsi la carta Juan Musso per tentare un varco alternativo. Lo stesso discorso vale per la Juventus che sta valutando diverse situazioni già in piedi come Galeno e Adeyemi, ma un po’ come nel discorso Musso, i bianconeri potrebbero proporre McKennie nella trattativa. Nel caso in cui Nico Gonzalez venga ceduto, in casa viola è tornato di moda il nome di Albert Gudmundsson come profilo ideale per succedere all'argentino.