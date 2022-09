TOTOFORMAZIONE, VARI DUBBI VIOLA MA TORNA BONAVENTURA. IKONÉ-SAPONARA ESTERNI DAL 1'

Diversi dubbi sulle scelte che farà stasera Vincenzo Italiano per la formazione iniziale. Secondo i principali quotidiani sportivi nazionali e locali, ci sono tante incognite in più reparti per i primi undici viola che affronteranno l’RFS Riga. Tutti concordi sui già annunciati Gollini fra i pali e Ranieri in difesa. Voci all’unisono anche su Venuti, che presidierà la corsia di destra, e su Quarta, che affiancherà Ranieri. Mentre a sinistra il primo forte dubbio: c’è chi schiera Terzic e chi Biraghi. A centrocampo le testate si dividono ulteriormente, soprattutto per il ruolo di mezzala: una sarà certamente Bonaventura (rientrante oggi), l’altra sarà uno tra Zurkowski e Maleh. In cabina di regia invece il favorito è Mandragora, ma alcuni giornali indicano ancora Amrabat. Nessun dubbio invece per l’attacco, dove tutti concordano sul tridente, che sarà Ikone – Cabral – Saponara.

Questa la probabile formazione viola per il match contro l’RFS Riga, in programma oggi alle 18:45, secondo i principali giornali in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-3-3): Gollini; Venuti, M. Quarta, Ranieri, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.

CORRIERE DELLO SPORT (4-3-3): Gollini; Venuti, M. Quarta, Ranieri, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Zurkowski; Ikoné, Cabral, Saponara.

TUTTOSPORT (4-3-3): Gollini; Venuti, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Zurkowski; Ikoné, Cabral, Saponara.

LA NAZIONE (4-3-3): Gollini; Venuti, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.

IL TIRRENO (4-3-3): Gollini; Venuti, M. Quarta, Ranieri, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.

CORRIERE FIORENTINO (4-3-3): Gollini; Venuti, M. Quarta, Ranieri, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Zurkowski; Ikoné, Cabral, Saponara.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Gollini; Venuti, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.