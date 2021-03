TOTOFORMAZIONE, PRANDELLI RITROVA RIBERY E CASTROVILLI

I quotidiani in edicola stamani concordano sulla formazione viola che scenderà in campo oggi contro il Benevento. Tra i pali indiscutibile la titolarità di Dragowski che guiderà il terzetto difensivo composto da destra a sinistra da Milenkovic, capitan Pezzella e l'ottimo Martinez Quarta che sta davvero ben figurando nelle ultime uscite. A centrocampo scelte quasi obbligate con Bonaventura, Pulgar e Castrovilli a formare la cerniera centrale, mentre sulle fasce Venuti è dato in vantaggio su Malcuit per un posto a destra con Biraghi dall'altro lato. Davanti saranno Ribery e Vlahovic a minacciare la porta di Montipò con il Corriere dello Sport che prevede l'ex Bayern Monaco qualche metro più indietro del classe 2000 serbo.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

CORRIERE FIORENTINO (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

LA NAZIONE (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic.

TUTTOSPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

LA REPUBBLICA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.