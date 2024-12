TOTOFORMAZIONE, NIENTE RIVOLUZIONE TATTICA. ADLI-CATALDI IN MEZZO. GUD DAL 1°

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi pomeriggio alle 18:00 la Fiorentina affronterà all'Allianz Stadium di Torino la Juventus nell'ultimo match del suo 2024. I gigliati, caricati al momento della partenza per il Piemonte dai gruppi organizzati della Curva Fiesole che oggi diserteranno la trasferta a causa del caro biglietti e della modalità di vendita dei tagliandi, dovranno provare a riprendere la loro marcia in campionato dopo i due KO consecutivi contro Bologna e Udinese.

Per farlo Palladino dovrebbe affidarsi ancora, nonostante le voci di un possibile cambio di modulo con un passaggio ad una mediana a tre, al consueto 4-2-3-1. Solamente Il Corriere dello Sport-Stadio ipotizza una Fiorentina con l'"albero di Natale" (4-3-2-1) con Adli, Cataldi e Mandragora in mezzo al campo. A difendere la porta ovviamente ci sarà De Gea. Davanti a lui spazio, da sinistra a destra, a Gosens (solo La Gazzetta dello Sport inserisce Parisi al suo posto), Ranieri, Comuzzo e Dodo. Quest'ultimo rientrerà proprio oggi dopo la squalifica per somma di ammonizioni scontata contro l'Udinese. Linea mediana ancora affidata alla coppia Adli-Cataldi, mentre sulla trequarti tornerà Gudmundsson dal primo minuto. Ai suoi lati dovrebbero partire dal primo minuto Colpani a destra e Beltran, favorito su Sottil, a sinistra. TuttoSport ipotizza una trequarti con Mandragora alto a destra al posto di Colpani. Una soluzione che Palladino potrebbe usare per cercare di dare più equilibrio ai suoi non rivoluzionando la squadra a livello tattico. Davanti nessun dubbio: giocherà Moise Kean.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara contro la Juventus secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Mandragora; Gudmundsson, Beltran; Kean.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Mandragora, Gudmundsson, Beltran; Kean.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean.

La Repubblica (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean.