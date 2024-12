TOTOFORMAZIONE, NESSUN DUBBIO: IN CAMPO I TITOLARI. BOVE PARTE DA SINISTRA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Today is the day. Dopo una settimana di attesa finalmente è arrivato il giorno di Fiorentina-Inter. In un Franchi, al netto del restyling, tutto esaurito, i viola proveranno a dare continuità ad un periodo magico con sette vittorie consecutive in campionato. Gigliati e nerazzurri, entrambi provenienti da una vittoria in campo europeo, in classifica sono secondi a pari merito, con 28 punti, una lunghezza dietro alla capolista Napoli.

Per provare a compiere l'impresa contro la squadra campione d'Italia in carica Raffaele Palladino si affiderà ai titolarissimi. Nessun dubbio, tutti i quotidiani schierano la stessa formazione. A partire dalla porta, dove tornerà De Gea a difendere i pali della Fiorentina. Davanti a lui la linea arretrata a quattro sarà composta da Dodo a destra, Comuzzo e Ranieri centrali, e Gosens a sinistra. In mezzo al campo spazio alla coppia Adli-Cataldi come a Como, mentre dietro alla prima punta, che sarà ovviamente Kean, ci saranno, da destra a sinistra, Colpani, Beltran e Bove.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara contro l'Inter secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean.