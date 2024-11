TOTOFORMAZIONE, MANDRAGORA ADLI IN MEDIANA. PARISI ALTO A SINISTRA. DUBBIO SULLA TREQUARTI

FirenzeViola.it

Oggi, giovedì 7 novembre, è il giorno di Apoel Nicosia-Fiorentina match valido per la terza giornata della fase a girone unico di Conference League. Dopo aver battuto 2-0 al Franchi i New Saints e 4-2 il San Gallo in Svizzera, la Fiorentina è a punteggio pieno, seconda in classifica dietro al Chelsea per differenza reti, nella graduatoria della terza competizione europea per club. A Cipro la formazione di Raffaele Palladino, reduce da sette vittorie consecutive, proverà ad ottenere il terzo successo continentale della sua stagione, andando così a 9 punti in classifica, e a raggiungere il decimo risultato utile di fila.

Per farlo il tecnico campano dovrebbe affidarsi ad un ampio turn-over, visti anche i tanti impegni ravvicinati delle ultime settimane, a partire dalla porta dove a difendere i pali gigliati tornerà Pietro Terracciano. Difesa a quattro formata dalla coppia argentina Quarta-Moreno in mezzo, con Kayode e Biraghi sulle corsie esterne. L'unico quotidiano che schiera una difesa diversa è Il Corriere dello Sport-Stadio che conferma titolare Gosens sulla fascia sinistra invece di Biraghi. Partirà dalla panchina invece il rientrante Marin Pongracic. Linea mediana che dovrebbe essere affidata ad Adli, che lo stesso Palladino ieri in conferenza stampa (QUI le sue parole) ha detto che potrebbe tornare titolare, e Mandragora, al rientro dal primo minuto dopo l'infortunio al ginocchio sinistro contro i New Saints. Dietro a Kouame, che prenderà il posto di un Moise Kean rimasto in via precauzionale fuori dai convocati, ci saranno Parisi a sinistra, favorito su Sottil, Ikonè a destra e uno tra Richardson, che il tecnico campano ha sottolineato può essere usato anche da sotto punta, il giovane Rubino e Beltran nel ruolo di trequartista. Occhio alla soluzione, pronosticata dal Corriere Fiorentino e da TuttoSport, con Richardson di nuovo titolare in mediana e Adli spostato più avanti nella posizione di trequartista.

Questa la probabile formazione della Fiorentina contro l'Apoel Nicosia, secondo i quotidiani locali e nazionali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi, Mandragora, Adli, Ikonè, Richardson, Parisi, Kouamè

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Moreno, Gosens, Mandragora, Adli, Ikonè, Beltran, Parisi, Kouamè

Tuttosport (4-3-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Quarta, Biraghi; Richardson, Mandragora, Ikoné; Adli, Sottil; Kouamè

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi, Mandragora, Adli, Ikonè, Rubino, Sottil, Kouamè

La Repubblica (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi, Mandragora, Adli, Ikonè, Richardson, Parisi, Kouamè

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi, Mandragora, Richardson, Ikonè, Adli, Parisi, Kouamè

FirenzeViola.it (4-2-3-1):Terracciano, Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi, Mandragora, Adli, Ikonè, Rubino, Parisi, Kouamè