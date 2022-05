TOTOFORMAZIONE, IN ATTACCO L'UNICO DUBBIO: SAPO FAVORITO

La Fiorentina, oggi contro la Sampdoria, dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3. A giudicare dai quotidiani odierni, tra i pali ci sarà Terracciano, mentre in difesa Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo, in cabina di regia, Torreira, mentre mezzali Bonaventura e Duncan. Qualche dubbio in attacco, dove con Cabral e Gonzalez sembra favorito dal primo minuto Saponara.

Ecco la probabile formazione della Fiorentina secondo i giornali in edicola stamani.

GAZZETTA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

COR. FIO. (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.

REP. FI. (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.