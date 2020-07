TOTOFORMAZIONE, CHE CAOS IN ATTACCO: QUOTIDIANI DIVISI

Se esiste una sola, remota possibilità per Beppe Iachini di restare ancora sulla panchina della Fiorentina l’anno prossimo, alla luce di come andrà il confronto di questa sera contro la Roma, il tecnico se la vuole giocare alla grande, anche alla luce della rocciosa prestazione sfoderata dalla sua squadra a San Siro. Ed è per questo che, senza fare calcoli di sorta, l’allenatore contro i giallorossi è intenzionato a mandare in campo la miglior formazione possibile per provare a centrare un successo che permetterebbe di chiudere al meglio un girone intero da allenatore viola (Iachini è infatti subentrato a Montella dopo la sfida con la Roma dell’andata, persa dalla Fiorentina per 4-1).

I quotidiani in edicola questa mattina hanno pochi dubbi su quello che grossomodo sarà l’undici di partenza allo stadio Olimpico, una squadra modellata ancora una volta sul 3-5-2 che ha fatto le recenti fortune dei toscani (sei risultati utili consecutivi, con tre pari e tre vittorie) e che punterà come sempre sull’aureo concetto del “prima non prenderle” che ha fatto della difesa viola la migliore della Serie A nel ciclo di gare post-lockdown (appena 9 gol subiti in altrettante sfide). Tra i pali, dunque, spazio a Terracciano con il terzetto arretrato composto secondo quasi tutti i giornali di oggi da Milenkovic, Pezzella e Caceres (solo Tuttosport vede in vantaggio Igor rispetto all'uruguagio).

Pochi dubbi anche a centrocampo dove, stante la squalifica di Castrovilli (anche se Tuttosport non se n'è accorto), l’indiziato numero uno per sostituire il talento barese è Rachid Ghezzal. Per il resto tutte le testate in edicola sono concordi che la regia sarà di nuovo affidata a Pulgar e che gli esterni saranno Lirola (ma per il Corriere Fiorentino giocherà Venuti) e Chiesa, con Duncan a completare il reparto. Qualche incertezza in più infine per ciò che riguarda l’attacco, dove l’unico sicuro di un posto è Ribery: accanto al numero 7 i quotidiani si dividono, con il Corriere Fiorentino che dà Vlahovic favorito mentre Gazzetta, Nazione e Repubblica puntano su Kouame. A sorpresa Stadio propone ancora una volta Cutrone mentre Tuttosport nella sua eccentrica formazione dà favorito Chiesa. Chi la spunterà? Ecco nel dettaglio le probabili formazioni offerte questa mattina dalla carta stampata:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Ribery, Kouame.

IL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Ribery, Cutrone.

TUTTOSPORT (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli*, Dalbert; Ribery, Chiesa.

LA NAZIONE (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Ribery, Kouame.

IL CORRIERE FIORENTINO (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Venuti; Ribery, Vlahovic.

LA REPUBBLICA ed. FIRENZE (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Ribery, Kouame.

FIRENZEVIOLA.IT (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Ribery, Vlahovic.

* = Tuttosport oggi mette Castrovilli in formazione dimenticandosi, forse, che il numero 8 è squalificato