TORREIRA-ROCA, A CACCIA DI QUALITÀ PER LA MEDIANA

Torreira-Roca, due nomi che vanno di pari passo per il centrocampo dove la Fiorentina cerca un nuovo innesto (dopo quello di Amrabat) per dare più qualità alla mediana. Sul giocatore 24enne dell'Arsenal ci sono tanti club, con Fiorentina, Torino e Milan che corteggiano fortemente il centrocampista che ha già giocato in Italia tra Pescara e Sampdoria. Un giocatore insomma che alla qualità e all'esperienza internazionale unisce la conoscenza del nostro calcio, elemento fondamentale in una stagione dai contorni ancora molto incerti a causa del Coronavirus. Radio mercato dà i viola in vantaggio sul Torino grazie ad un'offerta maggiore (un prestito oneroso con riscatto, per un totale che va intorno ai 25 milioni) e forse sul Milan, che sul mercato cerca un profilo simile, ma c'è da convincere l'Arsenal che non intende regalarlo.

L'altro giocatore, sulla quale la Fiorentina andrà se con Torreira le cose non si sbloccassero, è Marc Roca come detto, per il quale Pradè ha già parlato con l'intermediario passato da qualche settimana al centro sportivo (e che lo aveva proposto anche al Milan). Il centrocampista gioca nell'Espanyol con il quale la Fiorentina ha un canale privilegiato, visti i rapporti nati anche per Cristoforo che potrebbe andare proprio in quel club dopo che a fine agosto non lo ha riscattato l'Eibar per le poche presenze (il riscatto era appunto in base a quelle).