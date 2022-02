TORREIRA-ODRIOZOLA, QUESTIONE DI TEMPO

Ostacoli sulla strada viola ma di sicuro non insormontabili. La Fiorentina sta lavorando sotto traccia per assicurarsi due tra i suoi giocatori dal rendimento più alto, Torreira e Odriozola, anche se gli ostacoli appunto non mancano e ci vorrà tempo, pazienza e soldi per acquistare i due prestiti. Proprio ieri Firenzeviola ha intercettato l'intermediario di Odriozola, l'avvocato Bozzo, a fare visita alla dirigenza viola per un primo confronto dal quale è emerso la volontà del Real di prendere tempo. Mentre oggi è stato il procuratore di Torreira a parlare dall'Uruguay di un Arsenal non proprio pronto a venire incontro alla Fiorentina dopo l'affare sfumato di Vlahovic.



Sullo spagnolo in prestito secco alla Fiorentina il Real, che comunque valuta il giocatore 20 milioni, non ha le idee chiare visto che per la sua fascia destra deve ancora decidere, con Carvajal non proprio in forma in Champions. Il club vuole dunque riflettere bene e aspettare l'estate per decidere. Certo la volontà di Odriozola di restare è apparsa chiara anche dalle ultime sue dichiarazioni e questo potrebbe essere una carta in più da giocare per la Fiorentina che però deve lavorare ai fianchi del Real e nello stesso tempo trovare argomenti (o cifre) convincenti. Di sicuro la società si guarda comunque intorno ed ha altri nomi sul taccuino per non restare, in estate, con la fascia destra sguarnita.



Anche per Lucas Torreira i tempi non sono ancora maturi nonostante il club, è ovvio, non stia con le mani in mano e parli da mese con l'Arsenal. Come detto dall'agente del giocatore, i Gunners in questo momento sono però irritati per non aver potuto prendere Vlahovic, per il quale avevano fatto una buona offerta al club viola, ma tutti sanno che la Fiorentina sulla volontà dell'attaccante e del suo entourage ha poche colpe e anche l'Arsenal, passata l'amarezza e l'irritazione, capirà. Male che vada però c'è un riscatto fissato a 15 e a quel punto il giocatore, se il club pagherà quella cifra, non avrà problemi a restare viola.