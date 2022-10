TORNANO IKONÉ E QUARTA DAL 1'. IN MEZZO ANCORA FIDUCIA PER MANDRAGORA

Per la Fiorentina è già tempo di archiviare la vittoria in Conference contro il Basaksehir. I viola oggi alle 15:00 scenderanno in campo contro lo Spezia di mister Gotti per cercare di ritrovare una vittoria che in campionato manca ormai da più di un mese (l'ultimo successo risale al 18 settembre contro il Verona). Per la sfida del Picco, tra i pali dovrebbe tornare Terracciano, ormai certo di un posto fra i titolari in campionato. Davanti a lui dovrebbero scendere Dodò, Milenkovic, Quarta (in vantaggio nel ballottaggio con Igor) e Biraghi. In mezzo al campo tornerà dal 1' Jack Bonaventura, e con lui spazio ancora per Amrabat e Mandragora. Davanti, infine, date le assenze di Nico Gonzalez e Sottil, spazio ancora per Kouame e Jovic, con Ikoné che probabilmente completerà il tridente.

In casa Spezia, il tecnico Gotti, dovrebbe optare per l'11 titolare, con l'ex Dragowski in porta, l'ex obiettivo di mercato Nikolaou in difesa, e il trio Holm, Verde e Gyasi alle spalle dell'unica punta Nzola.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Holm, Verde, Gyasi; Nzola. Allenatore: Gotti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano.