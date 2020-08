TIFOSI POCO D'ACCORDO SULLA MAGLIA RDK. MA AL 57% PIACE

La prima maglietta della Fiorentina prodotta da Robe di Kappa, quella per la stagione sportiva 2020/2021 che è in procinto di iniziare ufficialmente, ha in buona parte diviso la tifoseria viola, come spesso capita quando c'è un tema di discussione. Una nuova tonalità di viola, decisamente meno scura rispetto al recente passato, e la forte presenza del bianco, il tutto inserito in una linea piuttosto classica: queste le principali caratteristiche della nuova divisa. Ma avrà realmente conquistato il cuore dei tifosi? Per avere una risposta, noi di FirenzeViola.it abbiamo indetto un sondaggio.

La risposta, come spesso capita, è stata massiccia: nel complesso ci sono arrivate oltre 4500 votazioni, 4521 a voler essere precisi fino in fondo, e il risultato che ne emerge è una sì quello di una spaccatura nella valutazione all'interno della tifoseria gigliata, ma comunque di una tendenza all'apprezzamento rispetto alle nuove divise: la collezione 2020/21, infatti, ha raccolto il favore del 57% dei partecipanti, mentre al contrario il rimanente 43% non ha apprezzato le novità introdotte da Robe di Kappa. Dopo l'assaggio avuto nella partita della squadra femminile, sarà probabilmente la visione sul campo a regalare le sensazioni finali. Quelle odierne raccontano di una leggera preferenza per il sì.