TERRACCIANO TRA CONCORRENZA E RINNOVO, MA INTANTO PARTE TITOLARE

Secondo? Vedremo. Pietro Terracciano intanto si presenta alla ripartenza da titolare assoluto, Gollini o un altro che sia pronto a contendergli il posto. D'altronde il portiere campano, ma da anni in Toscana tra Empoli e Fiorentina, è abituato a partire da dietro ma quando è stato chiamato in causa, poco o tutta la stagione che sia come quella passata, si è fatto trovare pronto. Terracciano ha le caratteristiche che convincono Italiano perché con la sua esperienza e la sua capacità di adattarsi al calcio moderno che parte dal basso parte già avvantaggiato e con un gruppo di lavoro che già conosce. Ed è anzi Pierluigi Gollini, che arriva da stagioni complicate tra Atalanta (dove per lungo tempo era finito alle spalle di Sportiello) e Tottenham, ad avere tutto da dimostrare e di sicuro il portiere azzurro avrà voglia di riscatto, ma con tre competizioni da giocare ognuno avrà le sue chances. E Terracciano la sua non vorrà farsela scappare. Lo corteggia ma il giocatore sta bene a Firenze e sta discutendo il rinnovo con la Fiorentina visto che nel 2023 sarà in scadenza. Rinnovo che ovviamente ha bisogno dei suoi tempi nel classico gioco delle parti. Ma intanto la stagione inizia già stasera e Terracciano è più pronto che mai.