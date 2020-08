Dopo 95 partite, 17 gol e quasi 7mila minuti giocati con la maglia viola, le strade della Fiorentina e di Marco Benassi sono arrivate ad un bivio: continuare insieme almeno un altro anno o dirsi addio?

Mentre il giocatore si gode le vacanze a Forte dei Marmi con la sua Giusy e l'amico di una vita Berardi, la società viola sta riflettendo sulla conferma o meno del centrocampista che - volenti o nolenti - è stato protagonista delle ultime tre stagioni della Fiorentina. Tanto da essere a sole 3 presenze da quelle che furono le sue partite in maglia Torino, dove salutò da capitano e uomo simbolo. Mentre i gol in maglia viola sono più di quelli fatti con qualsiasi altra maglia.

Per questo anche se con Iachini Benassi è scomparso un po' dai radar, la società non può prendere a cuor leggero la sua situazione. Il contratto scade nel 2022 e quindi non c'è particolare fretta di decidersi, anche se proseguire insieme quest'anno porterebbe quasi inevitabilmente ad un addio la prossima stagione per poi non perdere il giocatore a zero a meno di un rinnovo. L'età di Benassi (25 anni) impone delle riflessioni anche su un eventuale prolungamento di contratto, di cui però ancora non c'è traccia.

Tanto dipenderà anche dall'eventuale mercato in entrata della Fiorentina: nel caso arrivasse un centrocampista con le qualità richieste da Iachini (capace sia di difendere che di offendere) la posizione di Benassi sarebbe ancora più in bilico. Per adesso è solo tempo di riflessioni.