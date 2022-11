SUPER CHINO! I NUMERI NON MENTONO: QUARTA TRA I TOP DIFENSORI IN SERIE A

L'Argentina è partita per il Qatar lasciando al terminal Lucas Martinez Quarta: nonostante avesse preso parte attivamente al ciclo della Scaloneta, recitando un ruolo da protagonista anche nella Copa America vinta dall'Albiceleste nel 2021, il Chino guarderà il Mondiale dalla poltrona insieme a tanti compagni in viola (ed il connazionale Nico Gonzalez, tagliato fuori dalla lista dei convocati a causa però dell'ennesimo infortunio). Una delusione cocente per un aereo perso all'ultimo, nonostante le prestazioni con la Fiorentina fossero in evidente crescita. Il difensore classe '96 dovrà smaltire in queste settimane una delusione Mundial ma si può consolare con alcuni numeri che testimoniano concretamente le sue performances in crescendo.

Se si confrontano i rendimenti dei difensori della Serie A, le statistiche avanzate parlano chiaro: Martinez Quarta è tra i migliori difensori del campionato. I dati del classe '96 sono super, Quarta è nella top cinque di tutte le statistiche relative ai difensori: quarto per palloni intercettati (25, il primo è Ibanez a 31), secondo, dietro allo stesso Ibanez, nei recuperi difensivi (49); il Chino è inoltre primo terzo per duelli aerei vinti (42, alle spalle di Holm e Kim Min-Jae) e primo nel complesso per duelli vinti (104) e per tackle effettuati (44).

Traducendo i numeri in un concetto, Martinez Quarta guarda praticamente tutti i colleghi dall'alto verso il basso. Un riscontro statistico che anche i tifosi della Fiorentina hanno colto in questi mesi: dopo un avvio di stagione contraddistinto da diverse sbavature, il classe '96 ha ingranato e a suon di prestazioni si è conquistato il posto da titolare in difesa, sfruttando anche il calo di Igor e la motivazione extra datagli dal desiderio di riprendersi il posto in Nazionale. Scaloni lo ha però lasciato a casa, decidendo di fare a meno di uno dei migliori difensori della Serie A negli ultimi mesi. L'incognita, pensando al futuro prossimo, sarà capire se questa esclusione inficerà anche sulle performances di un ragazzo che in questi tre anni a Firenze ha dimostrato di avere un carattere forte ma estremamente emotivo.