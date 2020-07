SUONALA ANCORA BEPPE

Estate a parte è tornato il sereno in casa viola. Con l’incontro di ieri rientra il rischio di un nuovo scontro tra Commisso e la Soprintendenza in merito al centro sportivo di Bagno a Ripoli e la stessa chiacchierata telefonica tra i due, avvenuta al termine della riunione, potrebbe persino presagire nuovi e più concilianti scenari per ciò che riguarda la stadio. Salvo ulteriori imprevisti che nessuno si augura, a settembre arriverà il via libera per l’avvio dai lavori, da quel momento in poi sarà davvero il “fast fast fast” di Rocco a farla da padrone.

Per un problema risolto restano sul tavolo (stavolta tecnico) ancora 270 minuti di campionato. La Fiorentina domani sarà di scena a Roma contro una squadra che non ha più molto da chiedere alla stagione, e se il valore dei giallorossi è comunque importante c’è da aspettarsi una squadra viola sulla falsa riga di quanto visto a Milano. L’idea di una gara accorta che consenta con ripartenze rapide di arrivare al tiro è qualcosa che Iachini dovrebbe riproporre, anche perchè in ballo c’è nuovamente l’ipotesi della sua conferma sulla panchina del prossimo anno.

Che soprattutto Commisso stia valutando la permanenza in viola d’altronde non è più un segreto, così come non è un segreto che il presidente sia rimasto favorevolmente impressionato sia dal clima costruito da Iachini nello spogliatoio che dal carattere mostrato il più delle volte, non ultima la serata di San Siro. Un intervento che potrà aver deluso coloro i quali ancora auspicano allenatori in grado di assicurare un altro tipo di gioco, ma pur sempre la conferma di come Iachini goda ancora di stima ai piani alti.

E così, in assenza di obiettivi concreti da raggiungere in classifica, la sfida di domani diventa soprattutto un’altra opportunità per Iachini per consolidare una posizione tornata improvvisamente salda, anche alla luce dei sei risultati consecutivi e dei 9 gol incassati che rendono Pezzella, Milenkovic e Caceres la miglior difesa della Serie A dalla ripresa del campionato. La difesa numero uno, come l’ha chiamata Commisso, che domani sera a Roma proverà a stoppare Dzeko e compagni suonando più o meno la musica che a San Siro è valsa un pareggio pesante.