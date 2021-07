STAGIONE VIOLA AL VIA, MA IL CANTIERE È APPENA APERTO

Tutto pronto per la nuova stagione. O quasi visto che la Fiorentina è ancora un cantiere aperto. Da oggi iniziano visite e test fisici per i giocatori viola che già ieri sera si sono recati al centro sportivo per effettuare i tamponi di rito, staff tecnico compreso. Con sei giocatori ancora assenti tra impegni alle Olimpiadi (Kouame) e ferie post Copa America e Europei (Castrovilli, Quarta, Pezzella e Nico Gonzalez) anche Amrabat si riunirà al gruppo solo sabato alla partenza per Moena in accordo con la società. Italiano avrà dunque modo di verificare chi dei 30 giocatori sono da Fiorentina. La società ha già scremato 19 giocatori che non rientrano nel progetto tecnico e che Pradè deve cercare di piazzare nel più breve tempo possibile (da portieri come Cerofolini, Brancolini e Ghidotti ad attaccanti come Gori passando per Illanes, Meli, Spalluto e Graiciar e tanti altri ragazzi che comunque non dovrebbero avere problemi a trovare una squadra di B o in categorie minori). Chi da oggi è al centro sportivo invece avrà la grande chance di farsi vedere, come Benassi (che a Verona è stato infortunato per tutta la stagione e che cerca rilancio in viola) o il neo acquisto Maleh (corteggiato dall'ex squadra neopromossa in A, il Venezia) o ancora giovanissimi come Krastev o Muntenau che vorrebbe essere un Vlahovic 2.0. Altri invece, con le valigie pronte, al contrario cercano nuovi stimoli per rimanere con un nuovo tecnico che a sua volta dovrà convincerli della bontà di un progetto tecnico più verde ma più ambizioso. A Moena ci saranno anche 4 amichevoli per sciogliere anche qualche dubbio tattico. Insomma i motivi di interesse per questo ritiro sono tanti ma questo significa che è ancora tanto, forse troppo, il tempo da aspettare per vedere la Fiorentina 2021-22.