SOTTIL, SEGNALI IMPORTANTI IN VISTA DI GENNAIO

Tra le note positive del successo di ieri contro il Pafos c'è sicuramente la bella prestazione di Riccardo Sottil. Dopo un periodo complicato, infatti, tra infortuni e qualche prestazione sotto tono, il classe '99 è tornato a brillare. Nella sfida contro i ciprioti, l’esterno viola ha mostrato una condizione fisica e mentale finalmente ritrovata, confermandosi una risorsa importante per Palladino.

Una partita di grande intensità per il numero sette, alternando accelerazioni fulminanti sulla fascia a giocate di qualità che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria, fino ad arrivare a procurarsi l'autorete degli ospiti. La sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica è un’arma che Palladino sta sfruttando al meglio, soprattutto in una fase della stagione in cui il mister ha bisogno di soluzioni affidabili per mantenere alta la competitività della squadra.

Non è un segreto, però, che la Fiorentina stia monitorando il mercato in vista di gennaio. Tra i reparti che potrebbero essere rinforzati, l’esterno d’attacco è uno dei più discussi. Con il nome di Ruben Vargas che continua a circolare tra i rumors di mercato, Sottil sa di dover dimostrare di essere una prima scelta, non solo una valida alternativa. Questo sarà un periodo cruciale per il ragazzo. Con un calendario fitto di impegni e la necessità di mantenere alto il rendimento in campionato e in Europa, sarà fondamentale che l’esterno continui a sfruttare le occasioni concesse. Ogni minuto in campo è un’opportunità per mettere in difficoltà il tecnico e per far ricredere chi pensa che la Fiorentina abbia bisogno di puntare altrove per rinforzarsi. Con le prestazioni come quella di ieri, il messaggio è chiaro: Riccardo Sottil vuole riprendersi il suo posto da protagonista.