SOTTIL, CORSA CONTRO IL TEMPO E LA "COCCOLA" DEL TECNICO

E' tempo di vacanze ma chi, in questo periodo di stop del campionato, continuerà a lavorare per farsi trovare pronto è Riccardo Sottil. Il 3 maggio scorso l'esterno viola si è operato alla clavicola saltando l'ultimo mese della stagione, finale di Atene compresa. L'infortunio, nella semifinale di andata con il Brugge, era arrivato nel suo momento migliore, dopo i due gol consecutivi contro Sassuolo in campionato e lo stesso Brugge in Conference, che sembravano averlo risvegliato dal torpore di una stagione tra alti e bassi. Per l'esterno dunque il nuovo infortunio aveva fermato la corsa al riscatto definitivo, con i numeri fermi dunque a 5 gol e 5 assist.

Il colpo è stato duro, ma il giocatore si è messo subito al lavoro per poter essere a disposizione per il ritiro. Come aveva raccontato il padre Andrea (ex viola ed allenatore) a Radio FirenzeViola. Di oggi l'indiscrezione di Firenzeviola che l'allenatore avrebbe già parlato con il giocatore, complice anche la condivisione dello stesso agente Riso, e sarebbe dunque pronto a rilanciarlo.

Per il momento infatti sarebbero escluse ipotesi di cessione, poi con il ritiro e il mercato aperto possono cambiare tante cose, ma al momento l'apprezzamento del tecnico è una carezza che può fare solo bene al giocatore che al Viola Park in questi giorni sta cercando di rimettersi in pari.