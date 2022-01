SONDAGGIO FV: VLAHOVIC ALLA JUVENTUS PER 70 MILIONI, IL 74% DEI TIFOSI È D'ACCORDO

In queste ore si stanno consumando gli ultimi passaggi (leggi alla voce visite mediche e successivamente firma sul contratto) per il trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Una trattativa nell'aria già tempo e detonata in questa settimana, a partire da lunedì quando il ds gigliato Pradè ha parlato a Sportitalia.

Da lì una spirale di indiscrezioni e notizie, fino al momento dell'arrivo stamattina in quel del J Medical, dove il serbo svolgerà le visite. Negli scorsi giorni perciò, attraverso un sondaggio, vi abbiamo chiesto: siete d'accordo con una sua cessione alla Juve per circa 70 milioni di euro (che poi si dovrebbero rivelare essere un'ottantina)?

In risposta è arrivata una grande partecipazione, con quasi 10mila voti, ed un'espressione affermativa. I 9283 partecipanti alla votazione si sono infatti detti d'accordo per il 74% della totalità. Di fatto, sono tre tifosi su quattro appoggiano (in tutto quasi 7000 utenti) perciò la scelta del club di Commisso di cedere il capocannoniere suo, e del campionato, in cambio di un ricco conguaglio economico come quello bianconero. Il 26% rimanente è invece contrario alla cessione già adesso.