RFV Sohm alla Fiorentina, l'intermediario: "Lo seguivano da un anno. Lui voleva Firenze"

vedi letture

Antonio Imborgia, intermediario di mercato che ha portato Simon Sohm alla Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola per raccontare la trattativa conclusa sull'asse Parma-Firenze: "Lo portai io a Parma 4 anni e mezzo fa perché casualmente chiacchierando a pranzo con il papà di Manicone mi parlò di questo ragazzo. Mi impressionò subito anche se era giovanissimo, poi casualmente era nelle liste del Parma e abbiamo fatto l'operazione con il Parma che lo pagò parecchio, perché lo Zurigo era una bottega cara. Abbiamo fatto l'operazione con grandi difficoltà con lo Zurigo.

All'inizio in Emilia ha avuto diversi problemi probabilmente perché non era pronto, in più ricordo che Maresca lo provò anche da terzino. Negli ultimi due anni ha espresso appieno quelle che sono le sue qualità. È un giocatore forte, che ha una grandissima fisicità e un grande inserimento, controllo facile con tutti e due i piedi… Al di là del fatto che l'operazione mi vede coinvolto, ho grande affetto per il ragazzo che sembra d'altri tempi, è molto educato, un grande professionista. Questo è un grande vantaggio per lui e per la Fiorentina. MI aspetto che faccia molto bene. La Fiorentina lo ha cercato anche l'estate scorsa e a gennaio, è un anno che lo vuole. C'era un accordo con il Parma di lasciarlo un altro anno lì la scorsa estate, hanno mantenuto la parola data anche se se lo sono fatti pagare. Era una promessa di matrimonio che è stata mantenuta. C'erano state altre cose ma vi dico la verità: Sohm aveva scelto la Fiorentina. La considerava la squadra giusta in cui andare dopo Parma".

C'è chi dice che 15 milioni più uno di bonus sono troppi per lui...

"Non sono abituato a commentare le cifre, lo lascio fare ai giornalisti e ai tifosi. Dico solo che se si vuole un giocatore, lo si paga. Non c'è grande differenza tra spendere 10 o 12, l'importante è che un giocatore sia bravo o sia scarso. Una società come la Fiorentina non ha il problema del quanto costa: gli piaceva Sohm, lo volevano e hanno fatto la scelta giusta per la tipologia di giocatore che cercavano. Conosce l'Italia, ha fisicità, l'hanno seguito per tanto tempo... Secondo me l'importante è quanto un giocatore è bravo e quanto può essere utile alla squadra".

Somiglia a Loftus-Cheek?

"Sì, sono molto simili. Hanno lo stesso modo di proporsi. Loftus-Cheek è il giocatore che più gli somiglia, e si sta parlando di un calciatore che senza gli infortuni sarebbe tra i migliori in Europa".

Fatta una promessa anche per Bernabé?

"Non lo so, non gravito attorno a Bernabé quindi non posso rispondere. Ma penso di no anche perché se mi posso permettere, la Fiorentina ha già un giocatore con quel tipo di caratteristiche come Fagioli. Vi dico la verità: quando leggevo dell'interesse forte per Bernabé un po' mi meravigliava. Soprattutto sapendo dell'interesse per Sohm. Ma con Fagioli in rosa, un giocatore come Bernabé secondo me non ha troppo senso".

Come vederebbe la coppia Sohm-Fagioli?

"Sohm può giocare sia a due che a tre. A Parma ha giocato anche da sottopunta ma si tratta di una mezzala o di un mediano in un centrocampo a due. Mi auguro che la Fiorentina giochi almeno 50-60 partite, quindi oggi sapere come giocherà sempre è impossibile. Poi vediamo se la Fiorentina prenderà un altro centrocampista. Parlando con la società ho percepito grande ambizione".

A Sohm manca la mentalità da big?

"Ma cosa intendete? A Firenze arrivano giocatori di un tipo diverso, basti pensare a Dzeko. Ma la mentalità o ce l'hai o non ce l'hai".

Sohm segna poco?

"L'anno scorso ha fatto 4 reti e diversi assist... Non mi sembrano pochi".

C'era qualche altra squadra su Sohm?

"Una squadra molto importante si era inserita negli scorsi giorni e aveva messo a rischio l'operazione, ma non vi dico chi. Non il Milan, che l'aveva cercato a gennaio. Ma lui aveva preso la parola con la Fiorentina e non ne ha voluto sapere".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO