FirenzeViola Gli esuberi bloccano le altre operazioni: il 'no' di Beltran allunga lo stallo generale

vedi letture

Con l'arrivo di Simon Sohm non finisce il mercato della Fiorentina. I viola contano di accogliere qualche altro calciatore. Sicuramente in attacco, dove Stefano Pioli ha chiesto un centravanti con le caratteristiche di Moise Kean, in modo da sostituirlo quando ce ne dovesse essere bisogno. Ma per farlo servirà ultimare più di una cessione. Il 'no' definitivo di Lucas Beltran al Flamengo può ostacolare in maniera non indifferente gli eventuali acquisti.

La scelta di Beltran.

L'argentino si era preso qualche giorno per decidere cosa fare della proposta del Flamengo. Lo stallo che si è creato, col Vikingo evidentemente poco convinto della destinazione brasiliana, ha spazientito i rossoneri che hanno preferito estromettersi dalla corsa. La Fiorentina aveva anche accettato l'offerta da 15 milioni complessivi, ma niente. Beltran, almeno per il momento, non si muove da Firenze. La cosa può ritardare le trattative del club.

L'empasse dei rinnovi.

Se, ad esempio, per il prolungamento di Moise Kean non c'è ancora stato l'affondo definitivo lo si deve al blocco degli esuberi. Finché i vari Beltran, Ikoné, Kouame (eccetera) peseranno nelle casse della Fiorentina, non sarà possibile procedere con le offerte ai giocatori in odore di rinnovo. Il che vale pure per Rolando Mandragora e Dodo, al di là delle situazioni ben diverse. Nei prossimi giorni i dirigenti viola proveranno a cercare qualche nuova soluzione.