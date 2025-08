Dagli inviati Dal City Ground: Ecco Milenkovic. L'ex viola in campo per il riscaldamento

Nottingham Forest-Fiorentina sarà soprattutto la partita di Nikola Milenkovic. Approdato ai Tricky Trees nell'estate 2024 dopo sette anni in viola, il difensore, che già l'anno scorso era passato a salutare gli ex compagni durante la tournée della Fiorentina in Inghilterra, vivrà una serata speciale. Per il serbo classe '97 la prima annata in Premier è stata stratosferica: settimo posto e qualificazione europea col Forest con tanto di prestazioni personali super che gli sono valse anche l'inserimento nella top11 del campionato. Eccolo sul campo del City Ground per la ricognizione pre-partita.