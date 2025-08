Tutti pazzi per Dorgeles: sull'esterno maliano c'è anche la Fiorentina

Si chiama Nene Dorgeles, è un esterno offensivo classe 2002 del Rb Salisburgo ed è finito sul taccuino di tantissime squadre dei top cinque campionati europei. Molte di queste sono italiane. E c'è anche la Fiorentina: a riportarlo è TeamTalk, secondo cui il talento maliano sarebbe seguito da vicino dai viola, ma non solo. Ci sono infatti anche Roma e Atalanta su Dorgeles. Ma l’interesse va ben oltre i confini della Serie A: Newcastle e Crystal Palace, in Premier League, hanno chiesto informazioni, mentre il Lipsia – club da sempre legato a doppio filo con il Salisburgo – potrebbe inserirsi nel caso in cui Xavi Simons dovesse partire.

La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma il Salisburgo non esclude soluzioni alternative, come un prestito con condizioni favorevoli. Intanto, anche il Paris FC si sarebbe mosso concretamente, avviando i primi contatti con l'entourage del calciatore. Al momento il futuro di Dorgeles resta in bilico. La Roma, su tutte, osserva e valuta i margini di manovra, pronta ad affondare il colpo se le condizioni dovessero diventare favorevoli.