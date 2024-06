SARDEGNA, GRECIA E MIAMI GETTONATI: ECCO DOVE PASSANO LE VACANZE I VIOLA

La stagione della Fiorentina si è protratta fino al 2 giugno e per altri 5 giocatori c'è anche l'impegno con le rispettive Nazionali, Gonzalez, Quarta, Beltran, Barak e Milenkovic. Beltran potrebbe essere impegnato addirittura fino ad agosto con la Sub23 per le Olimpiadi mentre per Quarta l'impegno nella Nazionale maggiore potrebbe finire già domani se Scaloni lo lascerà fuori dalla Coppa America. Impegnati in Under 21 anche Dalle Mura e Bianco con Kayode che invece ha preferito riposarsi visto che era una convocazione facoltativa e che la scorsa estate non aveva staccato: dall'Europeo vinto con l'Under 19 era andato direttamente in ritiro con la Fiorentina. Nazionali a parte dunque per gli altri è invece arrivato il tempo di staccare la spina e riabbracciare la famiglia o andare al mare.

La Sardegna è la meta più gettonata per ora. Andrea Belotti, che a fine giugno tornerà alla Roma, è subito volato sull'isola sarda con la famiglia mentre in queste ore lo faranno Gaetano Castrovilli, Luca Ranieri, Rolando Mandragora e l'ex portiere viola ora al Frosinone Michele Cerofolini (legatissimo ai viola), tutti con le compagne e i bambini piccoli.

Mare greco invece per Fabiano Parisi già da una settimana a Santorini con la compagna e Lorenzo Lucchesi che, reduce dalla stagione con la Ternana, ha scelto invece Mykonos. Meta più lontana per (l'ormai ex) Maxime Lopez che è a Miami, così come Niccolò Pierozzi con il fratello Edoardo e Mattia Fiorini. Tra i giovani in prestito, Vittorio Agostinelli è a Sharm el Sheikh. Arthur, anche lui ormai ex, invece è tornato in Brasile a trovare la famiglia prima di tuffarsi in altre mete.

Mare e piscina anche per Riccardo Sottil che si prepara per rientrare al top dopo l'operazione alla clavicola. Vacanze romane invece per i baby Tommaso Martinelli che con l'Atalanta ha esordito in serie A e Tommaso Rubino, il figlio d'arte attaccante della Primavera. E a proposito di Roma, chi l'ha scelta per qualche giorno c'è anche l'oggetto dei desideri di molti tifosi viola, Mauro Icardi, con la famiglia in giro per la città eterna. (sarà un indiizo di mercato?). Le vacanze sono però appena iniziate e dunque, complici anche impegni familiari o scolastici, viaggi e mete per molti giocatori sono in divenire, come per capitan Biraghi ed altri ancora in città.