SALVEZZA, ACF RISCHIA? GLI INCROCI DEI 6 CLUB IN CORSA

In casa Fiorentina è sempre più difficile pensare al campo, ma oggi la squadra di Iachini è obbligata a farlo: al Franchi arriva un Hellas Verona lanciato verso le posizioni europee e per la società di Rocco Commisso potrebbe essere un turno di campionato decisivo.

Anche perché la salvezza è ancora tutta da conquistare, con la Fiorentina che guida un gruppetto di sei squadre racchiuse, a 7 partite dal termine del campionato, in 8 punti: con la Viola ci sono Udinese, Torino, Sampdoria, Lecce e Genoa. E può succedere ancora di tutto.

La sensazione è che questa giornata possa essere decisiva soprattutto per la Fiorentina, che con una vittoria (e risultati negativi di Genoa e Lecce) si direbbe praticamente - anche se non matematicamente - salva. La prossima lo sarà per tutto il campionato, visto che la squadra viola andrà in Puglia per giocare contro il Lecce e il Torino sarà al Ferraris contro il Genoa.

21 punti a disposizione e incroci costanti tra le sei squadre che vogliono evitare l'ultimo posto che porterebbe alla retrocessione. Oggi alle 17.15 si comincia con Genoa-SPAL, poi tutte le altre - tranne il Torino - dalle 19.30. La salvezza chiama: la Fiorentina risponderà? Intanto un quadro su quello che sarà il calendario delle squadre coinvolte.

Fiorentina - punti: 35

12/07 vs. Hellas Verona

15/07 @ Lecce

19/07 vs. Torino

22/07 @ Inter

26/07 @ Roma

29/07 vs. Bologna

2/08 @ SPAL

Udinese - punti 35

12/07 vs. Sampdoria

15/07 vs. Lazio

19/07 @ Napoli

23/07 vs. Juventus

26/07 @ Cagliari

29/07 vs. Lecce

02/08 @ Sassuolo

Torino - punti 34

13/07 @ Inter

16/07 vs. Genoa

19/07 @ Fiorentina

22/07 vs. Hellas Verona

26/07 @ SPAL

29/07 vs. Roma

02/08 @ Bologna

Sampdoria - punti 32

12/07 @ Udinese

15/07 vs. Cagliari

19/07 @ Parma

22/07 vs. Genoa

26/07 @ Juventus

29/07 vs. Milan

02/08 @ Brescia

Lecce - punti 28

12/07 @Cagliari

15/07 vs. Fiorentina

19/07 @ Genoa

22/07 vs. Brescia

26/07 @ Bologna

29/07 @ Udinese

02/08 vs. Parma

Genoa - punti 27

12/07 vs. SPAL

16/07 @ Torino

19/07 vs. Lecce

22/07 @ Sampdoria

26/07 vs. Inter

29/07 @ Sassuolo

02/08 vs. Hellas Verona