ROSATI E BENASSI SPERANO, TORNA PULGAR, NICO FALSO NOVE?

Ha un altro sapore rispetto al recente passato la sfida di Coppa Italia di questa sera. Contro il Benevento la Fiorentina può dare ulteriore continuità al tris di successi consecutivi in campionato, ma è soprattutto spirito e atteggiamento degli uomini di Italiano a rendere il cammino in coppa più intrigante di quanto non potesse apparire nelle ultime stagioni, quando mettersi al riparo in campionato era la priorità.

Intanto Italiano medita un turnover importante in vista di stasera, anche per preservare forze fresche in vista della doppietta Sassuolo-Verona che chiuderà il 2021. Per questo motivo Rosati insidia Terracciano, mentre in difesa con Quarta che può lasciar spazio a Igor tornerà Venuti a destra con Biraghi a sinistra. Se in mezzo Pulgar scalpita per rientrare, al pari di Maleh e Benassi che sperano di partire dall’inizio, la sorpresa potrebbe essere la panchina di Vlahovic con Gonzalez promosso falso nove e Callejon-Sottil esterni (Saponara, come Castrovilli e Dragowski, non è convocato).

Attenzione però a snobbare troppo l’avversario, perchè il Benevento è reduce dal due a zero in trasferta contro la Ternana e mantiene appena 4 punti di distacco dalla vetta della serie B. Segno che non solo il possibile titolare Lapadula dovrà esser tenuto d’occhio in una formazione in cui gli stessi Glick dietro, e Ionita in mezzo, testimoniano le ambizioni di promozione per il gruppo allenato da Fabio Cosenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Rosati, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Benassi, Pulgar, Maleh, Sottil, Gonzalez, Callejon

BENEVENTO (4-3-3): Paleari, Elia, Glik, Barba, Masciangelo, Ionita, Viviani, Tello, Brignola, Lapadula, Improta