Sarà il campo la principale preoccupazione di Commisso atteso nella giornata di domani in città. L’arrivo del presidente attualizza un’agenda ricca di impegni e situazioni da affrontare, ma prima di tutto l’americano si concentrerà sulla squadra e sul suo nuovo tecnico. Di fatto dal suo rientro in America, a ridosso di Natale, Commisso non ha avuto modo d’incontrare dal vivo Iachini e le prime ore del 2020 le trascorrerà probabilmente al centro sportivo. L’obiettivo è lo stesso di qualche settimana fa, quando a Montella fu rinnovata la fiducia per le sfide con Inter e Roma: trasmettere sostegno e vicinanza a una squadra che dove rispondere sul campo al momento difficile.

Prima ancora del mercato, dei nomi da valutare da Bonifazi a Cutrone passando per Duncan, o della questione stadio entro la quale sembra esser tornata di moda l’ipotesi di un restyling del Franchi, la società si aspetta dalla Fiorentina un netto cambio di atteggiamento in campo. D’altronde è soprattutto su questi aspetti che il tecnico ha lavorato nei primi giorni della sua nuova avventura, aumentando durata e intensità degli allenamenti ma cercando anche di entrare nella psicologia di una squadra apparsa troppe volte timorosa e incapace di ribattere ad avversità ed avversari.

Commisso parlerà al gruppo, chiederà un moto d’orgoglio a una squadra che ha perso la strada della vittoria (l’ultima risale a oltre due mesi fa, alla gara di Reggio Emilia di fine ottobre contro il Sassuolo vinta in rimonta 2-1) e che ha tutto per rimettersi in carreggiata e togliersi quanto meno dalle sabbie mobili della bassa classifica. Soltanto dopo sarà tempo di confrontarsi con Pradè e Barone sul mercato e con le istituzioni sul fronte stadio, perché prima di tutto la priorità della Fiorentina è quella di ripartire dal “via”, come nel Monopoli. Per tornare a essere quell’outsider grintosa e sfrontata che aveva fermato Napoli, Atalanta e Juventus nelle prime tre giornate di campionato.