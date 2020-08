RICCI, VIOLA SPINGONO. PISTA MILAN TRAMONTATA. IL BORUSSIA DORTMUND...

Samuele Ricci, talentuoso centrocampista di proprietà dell'Empoli, ha già attirato su di lui mille attenzioni da tutta Europa. Nonostante il calciatore non abbia ancora fatto il grande salto, infatti, tantissimi club italiani e non solo hanno mostrato un forte interesse verso il classe 2001. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it anche la Fiorentina avrebbe sondato il terreno per Ricci ma non è la sola.

Il club di Rocco Commisso si sarebbe interessato al calciatore già prima del lockdown per capire le possibilità di un trasferimento di Ricci in maglia viola. Anche il Napoli e il Milan avevano mostrato interesse per il ragazzo, addirittura il primo aveva presentato un'offerta ma poi, proprio a causa del lockwdown, non se ne è fatto più nulla. Per quanto riguarda i rossoneri era stato Ralf Rangnick in persona ad aver chiesto informazioni sul classe 2001 e adesso, con il mancato arrivo dell'austriaco a Milano, la pista rossonera pare essere quasi del tutto tramontata.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile trasferimento di Ricci al Borussia Dortmund ma la formazione tedesca, per il momento, è occupata a liberarsi di alcuni calciatori per alleggerire il monte ingaggi. Ora sarà compito della Fiorentina, quindi, dare una forte accelerata per assicurarsi il giovane talento bruciando così tutta la concorrenza.