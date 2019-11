RIBERY ENTRA SUBITO NELLA PARTE, BENE BOA E GHEZZAL. VLAHOVIC-ZURKOWSKI COSÌ COSÌ

TERRACCIANO un paio di parate nel primo tempo e tanta ordinaria amministrazione. Nell'unica occasione di pericolo è l'attaccante avversario a non approfittare. Nel finale subisce la rete che sporca il suo score. 6

VENUTI Buona prova a destra, sia in fase difensiva che di spinta e un assist delizioso per Boateng. Nella ripresa passa a sinistra e indossa anche la fascia ma il ritmo cala per tutti. 7

(33' st PIEROZZI N. sv)

RASMUSSEN Non è la partita per giudicare la difesa visto che l'Entella non riesce a salire quasi mai 6

(45' st KUKOVEC sv)

CECCHERINI Idem. Il giocatore aspetta la sua occasione ma non è certo una partita per farsi vedere. Sia lui che Rasmussen comunque non sbagliano nulla, sui calci d'angolo prova anche a saltare. 6

(45' st CHITI sv)

DALBERT Buona prestazione in entrambe le fasi, di ordinaria amministrazione. Poi esce visto che è l'unico titolare di Cagliari ad aver giocato dall'inizio. 6

(1' st LIROLA Entra bene ma l'unico pericolo vero e proprio viene proprio dalla sua parte. Si riscatta subito con il gol al 27'. 6 strappato)

GHEZZAL Molto attivo sulla fascia destra dove rientra spesso a dare una mano, è lui a sbloccare la gara dopo quattro minuti con un sinistro a giro e a firmare il 4-0. Alterna buone cose ad errori ma la risposta è buona. Considerando l'avversario 6,5

(41' st SIMONTI)

ZURKOWSKI Corre molto ma non sempre in modo utile poi scompare, nella ripresa migliora, passa anche il pallone per il quarto gol ma per chi si deve far vedere è forse poco 5.5

(41' st DUTU sv)

CRISTOFORO In mezzo al campo fa un buon lavoro, dà ordine senza strafare e rimanendo più arretrato rispetto agli altri due. D'altronde a Verona mancano due titolari a centrocampo e il vice Badelj sara lui, oggi doveva giocarsi le sue carte anche se qualche pallone perso c'è stato 6

(33' st FIORINI Perde un pallone che l'Entella trasforma in gol con Manuel De Luca. 5.5 ma 6 di incoraggiamento)

BENASSI si prende la soddisfazione del gol, facendosi trovare al posto giusto sull'assist di Boateng, in una buona prova 6.5

(15' st EYSSERIC Prova a dialogare con i compagni prendendosi anche qualche licenza di troppo come il tacco. Qualche buona apertura si vede ma anche per lui è troppo poco. 5.5)

BOATENG Rifinitore ispirato e gol. Confeziona un assist perfetto per il 2-0 di Benassi. Bella anche l'apertura per Ribery che il francese non sfrutta al meglio. Poi al 33' mette dentro anche una palla con l'aiuto di Borra. Magari sempre così 7

(1' st VLAHOVIC Non entra benissimo in partita perché resta troppo fermo e nessuno lo serve. Poi ci si mette anche il palo 5.5)

RIBERY Grande lavoro in occasione del primo e del quinto gol, rientra a cercare palla quando la squadra non sale. Toscano non riesce a tenerlo e quando s'invola palla al piede la differenza si vede e scattano subito gli applausi anche se in fondo non è il miglior Ribery. 7

(32' st THEREAU Pochi minuti ma un pallone d'oro sprecato a porta vuota 5)