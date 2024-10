QUARTA E BIRAGHI, CAPITANI DIMENTICATI: IN SVIZZERA LA LORO OCCASIONE

FirenzeViola.it

L'Europa come occasione di rinascita. Lo sarà per tanti calciatori della Fiorentina chiamati a scendere in campo dopo un lungo periodo di inattività. Complice anche il big match in programma domenica contro la Roma e gli acciacchi di alcuni big (Gudmundsson e Kean su tutti), San Gallo-Fiorentina sarà una gara che dovrà dare risposte soprattutto a Palladino, per capire su chi potrà contare e chi no nel tour de force delle prossime tre settimane. Su tutti, Lucas Martinez Quarta e Cristiano Biraghi, due colonne dello spogliatoio.

Nessuno, solo un mese e mezzo fa, avrebbe potuto immaginare una Fiorentina tipo senza loro due, autentici senatori del ciclo precedente. Invece le prestazioni altalenanti del Chino e del capitano, uniti agli exploit di Comuzzo da una parte e di Gosens dall'altra, gli hanno relegati a comprimari. Quarta non tocca campo da più di un mese, dal primo tempo incolore contro la Lazio, prima della rivoluzione dell'intervallo: da allora lui è uscito dai radar e la coppia titolare è diventata quella formata da Comuzzo e Ranieri, senza possibilità di appello. Col San Gallo dovrebbe toccare nuovamente all'ex River, magari in coppia con un altro connazionale, Matias Moreno. Il presunto malcontento di un calciatore che fino a poco fa era comunque nel giro della Nazionale di Scaloni dovrà essere messo da parte almeno per la serata di giovedì. Poi, più in là, ci sarà il mercato, con la possibilità di un'uscita a gennaio (magari un ritorno al River Plate).

Biraghi ha invece giocato contro i New Saints (gara nella quale Quarta era squalificato) ed è entrato nei minuti finali contro il Milan, ma a Lecce è stato a guardare i compagni dalla panchina, con Palladino che nel finale ha preferito inserire Parisi. La leadership del numero tre non è in discussione, per lui si sta però profilando un ruolo da capitano non giocatore, anche perché scalzare questo Gosens è impresa ardua. Col San Gallo ci sarà: difficile instillare dubbi in Palladino in vista di domenica, più possibile dimostrare che, nonostante il poco impiego, lui è ancora un usato affidabile.

